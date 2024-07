La celebración de la Eurocopa nos ha descubierto una faceta de Victoria Federica que no conocíamos. La hija menor de la infanta Elena regresaba de Ibiza donde ha estado unos primeros días de vacaciones que ha compartido con sus seguidores, sin miedo a mostrar sus imperfecciones , para pasar por Madrid. Y es que Victoria es una forofa más de la Selección Española y quiso estar al lado de los jugadores en la celebración popular que se organizó en Cibeles. Junto a su madre, la hermana mayor del rey Felipe, tuvo la oportunidad de saludar a los jugadores y fotografiarse con ellos. Incluso, la hermana de Froilán ha seguido en Instagram a algunos de los integrantes de 'La Roja', como Ferrán Torres , quien le ha devuelto el seguimiento en esta red social.

Este histórico acontecimiento deportivo ha sido el que ha dado lugar a algo que no había sucedido todavía y que acerca un poco más a Victoria a la familia real. Y es que a pesar de que la prima de la princesa Leonor es muy activa en redes sociales, por su faceta de influencer en la que cada vez está más asentada, no había pulsado el botón de 'seguir' en la cuenta de Instagram de Casa Real , cuando casi había pasado un mes desde que la institución comenzara su andadura en esta plataforma.

Pocos días antes de que se cumpliera este mes de rodaje en Instagram -lo hará el día 20, pues hicieron pública la cuenta un día después de la celebración del décimo aniversario del reinado del rey , el 19 de junio-, Victoria Federica no se ha sumado a los 445.000 seguidores que ya acumula el perfil 'real'. Y no solo eso, sino que ha querido ser partícipe de la alegría de la casa real por la victoria de la Selección Española y ha compartido en sus historias de Instagram, la foto en la que aparecen su tío, el rey Felipe y su prima, la infanta Sofía , levantando la copa junto a los jugadores. Ha acompañado esta imagen con tres corazones, dos rojos y uno amarillo, formando la bandera de España.

Este paso digital hacia la corona se produce poco después de que Victoria se 'haya proclamado' como legítima heredera como parte de una campaña publicitaria que ha unido a la cadena de cafeterías Starbucks y la serie 'La casa del dragón'. En este vídeo Victoria hace alusión a que si no existiera en España la ley agnaticia -que da prevalencia en la sucesión al trono a los hombres sobre las mujeres- sería su madre la reina y por tanto ella podría ser la 'legítima heredera' tal y como se puede leer en inglés en la gorra que luce en la campaña.

A Victoria, que no está acostumbrada a hablar a cámara en sus redes sociales, le han llovido críticas por su pobre interpretación en este anuncio, aunque la realidad es que sólo pronuncia un par de frases: "Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga habrá señales", le dice al barista mientras se cala la gorra con la mencionada inscripción.