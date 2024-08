El viernes el ritmo no decae y la pareja tiene planeado un crucero, un espectacular paseo en barco por los fiordos noruegos, en concreto el fiordo de Geiranger, una escapada que durará unas tres horas y que no será el único evento del día, pues más adelante habrá una cena preboda en el hotel Union. Se ha pedido a los invitados que lleven vestido de baile ellas y traje ellos.

Se espera que después del banquete haya una fiesta posterior, pero esta no es la última de las celebraciones. El domingo habrá un brunch que servirá de despedida antes de que cada invitado regrese a su casa . Durante esos días de festejos, los novios han pedido a los invitados que no hagan fotografías ni compartan imágenes de la celebración, será el fotógrafo oficial el único que pueda recoger instantáneas del momento.

La novia mantiene el misterio alrededor del vestido que llevará, pero aunque ha declarado estar un poco estresada por los preparativos, no parece preocupada. “Todo estará bien”, decía en HeartSmart Conversations, el pódcast que tiene con unas amigas. “Una vez que llegue allí, incluso si todo sale mal, todo estará bien, porque no me va a importar si algo sale mal o si las cosas no salen como lo planeamos. De todos modos será maravilloso, porque Durek y yo nos casaremos”.