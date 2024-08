Marta Luisa de Noruega siempre ha destacado dentro de la familia real por hacer las cosas a su manera . Ella siempre ha intentado compaginar sus responsabilidades con la corona que representa con seguir su propio camino, algo que no siempre ha sido sencillo y que, con el tiempo, le ha obligado a dejar sus funciones, aunque no a renunciar a su título de princesa .

“No sabíamos que te irías tan pronto. Pensamos que estarías aquí para acompañarnos al altar cuando nos casáramos, y que serías el abuelo de nuestros hijos. Pero no ha sido así. Sabíamos que estabas triste, pero dijiste que estabas mejor. Quizás lo ocultaste para no preocuparnos”. Palabras llenas de dolor que concluía con un mensaje de ánimo para quienes pasaran por una situación parecida a la de su progenitor: “Papá debe de haber estado tan cansado que no vio otra salida, pero siempre hay una salida. Quiero decirles a todos que siempre hay una salida”.