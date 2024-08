Si recuerdas la sexta temporada de 'The Crown', en uno de sus primeros episodios se relata el romance entre Dodi Al Fayed y Diana de Gales - interpretada, magistralmente, por Elizabeth Debicki -, incluida la trágica muerte de ambos, de la que estos días se cumplen 27 años. En uno de estos episodios, durante las últimas vacaciones de verano de sus vidas, se refugian en una joyería de Mónaco huyendo de los paparazzi, y Diana se fija en un anillo que Al Fayed terminará regalándole mientras le pide matrimonio. Ella rechaza la propuesta, justificándolo con un emotivo monólogo que ya ha pasado a ser uno de los momentos más celebrados de la serie . Pero ya sabemos que 'The Crown' tenía que rellenar con ficción los muchísimos huecos que deja el silencio en torno a los miembros y exmiembros de la realeza británica. Es decir, que la serie ofrece una recreación verosímil de lo que pudo suceder, pero, ¿qué pasó realmente con aquel anillo?

Decimos "habría sido" porque no hay constancia de que realmente se comprase . A lo largo de estos años, las versiones varían según quien las cuente. La versión romántica de la historia es bastante parecida a la que se relata en 'The Crown' : Dodi Al Fayed adquirió este anillo para Diana en la joyería de Mónaco mientras pasaban unos días en la Costa Azul y se envió a París para que lo recogieran allí, ya que era el siguiente destino de ambos aquel verano y había que ajustar la joya al tamaño del dedo de la princesa.

Sin embargo, nunca hubo confirmación de tal compra… o, al menos, no como anuncio de una futura boda. Por otra parte, los expertos dicen que una pieza que no era exclusiva (se encontraba a la venta por el "módico" precio de 200.000 dólares… de 1997) no parecía la adecuada para que un multimillonario le pidiera matrimonio a una princesa. En cualquier caso, lo que sí está confirmado es que la fatídica noche del 30 de agosto Diana no llevaba puesto el anillo (de ser cierta esta versión).