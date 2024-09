Leonor podría estar teniendo dificultades para seguir los entrenamientos en Marín por su forma física

Sin embargo, tras estas pocas jornadas, la princesa Leonor ya parece haber encontrado el primer escollo en este segundo años de formación militar, que no le estaría yendo tan bien como se esperaría. Y es que según informa El Confidencial Digital, su forma física no está al nivel necesario para seguir los estrictos entrenamientos que se imparten en la institución. Según este digital, los altos mandos de la Escuela estarían barajando tomar medidas urgentes para solucionar este problema y que este desequilibrio no suponga un retraso en su formación respecto a sus compañeros.