El príncipe Guillermo ha estrenado septiembre con un nuevo look que no nos ha dejado indiferentes. Y es que el príncipe de Gales se ha presentado en público como no le habíamos visto antes, nada menos que con una incipiente y llamativa barba que ha conseguido captar toda nuestra atención. Un ligero cambio que, sin duda, resulta de lo más favorecedor y por el que no se había decantado desde hace 15 años.