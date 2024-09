Estos pendientes son una pieza muy versátil que pueden servir para dar luz a un sobrio look de noche, como hace Magdalena, pero también se pueden incorporar en estilismos más diurnos. Por ejemplo, un look básico compuesto por un pantalón vaquero y una sencilla camiseta blanca se puede elevar al siguiente nivel con complementos de este tipo. Añade un bolso de un color vibrante y no te hará falta nada más para completar el look. También pueden ser el complemento perfecto para tu vestido de invitada.