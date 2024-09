Carla Vigo, la única hija de Érika Ortiz, no deja de dar titulares. La sobrina de la reina Letizia fue diagnosticada en su adolescencia de un TCA, por lo que estuvo durante mucho tiempo en tratamiento: "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejore". Desde que se diera a conocer públicamente y saltara al foco mediático, la joven no ha tenido problema a la hora de hablar sobre su vida personal, así como desmentir bulos o especulaciones sobre su estilo de vida. De hecho, en las últimas horas, ha reaparecido en redes sociales, en donde acumula más de cuarenta mil seguidores, para aclarar la última polémica sobre sus ingresos. ¡Te contamos todos los detalles!