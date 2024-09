Margarita de Dinamarca recibe el alta hospitalaria: "Se recuperará durante un largo periodo"

Lo que sí trascendió es que el rey no llegó a visitar a su madre al centro sanitario y era él mismo quien lo confirmaba: “No, todavía no lo he hecho. He hablado con ella y parecía estar bien, por lo que pude oír”, declaró en 'Blided Bladet'. Con estas palabras, el monarca quiso calmar los ánimos en el pueblo danés, pues su ingreso hizo saltar las alarmas. Y es que la reina cuenta ya 84 años y además, en 2023 tuvo que tomar una prolongada baja médica tras ser operada de la espalda. Por este motivo, los medios y el pueblo daneses no entendieron que Federico emprendiera, en estas circunstancias, un viaje privado del que se conoce poca información: solo se sabe que el destino era fuera del país y que su esposa, la reina Mary de Dinamarca, no le acompañaba pues se quedó en Copenhague. Ahora, sabiendo que el estado de la reina no revestía gravedad, quizás tanto el pueblo como los medios locales puedan entenderlo mejor.