Kate Middleton ha llamado a Harry, según la prensa alemana: "No es momento para el resentimiento"

Según explican en 'Bunte', los rumores respecto a la intención de Harry por volver a casa y retomar la relación con Carlos III y con su hermano Guillermo, han animado a Kate Middleton a mandarle un mensaje y escribirle. De ese modo, la princesa de Gales tiene claro que "no es momento para el resentimiento". Algo, sobre lo que habría advertido a su marido, quien no se muestra tan conciliador al respecto. La principal intención de Middleton en estos momentos "sería la de mostrar al mundo que el amor y la familia están en el centro de sus valores". Y es que la princesa pretende reinstaurar la paz antes de que sea demasiado tarde, ya que la tensión dentro del clan de los Windsor no hace más que agravarse con el paso de los días.