Y es que no es la primera vez que la madre de Archie y Lilibet habla sobre este asunto. En marzo de 2021 los duques de Sussex sacudieron el mundo con la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey. En esta conversación con la que ahora es su vecina en Montencito, California, la que fuera actriz fue muy explícita al hablar de sus problemas de salud mental y confesó que durante su etapa como miembro activo de la casa real británica llegó a sentir que "no quería estar viva". Al mismo tiempo, también fue muy clara al poner sobre la mesa el poco apoyo que su familia política le brindó en estos momentos. “En aquel momento me daba mucha vergüenza decirlo, y sobre todo admitirlo delante de Enrique, porque sé lo mucho que había perdido. Pero sabía que si no lo decía, lo haría... y ya no quería seguir viva”, revelo, impactando a todos los espectadores. Sin embargo, la duquesa manifestó que lo que contó solo son algunos detalles y que hay mucho más detrás de todo ello. “Realmente no he tocado la superficie de mi experiencia, pero nunca querría que alguien más se sintiese como yo me sentí”, afirmó.