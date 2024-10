El viaje de Leonor a Ámsterdam "como una pasajera más" en clase turista, según Monarquía Confidencial

Por lo visto, aunque desde Zarzuela han intentado mantener en privado los viajes al extranjero de Leonor, finalmente no han podido evitar que se filtre. "No hay manera de mantenerlos en secreto", habrían manifestado desde Casa Real. En este caso, el viaje de Leonor tuvo lugar en abril y, obviamente, muchos turistas la reconocieron enseguida. Según afirman, la joven cogió un vuelo comercial de Iberia con destino a Ámsterdam. "No se tapó en ningún momento y fue una pasajera más de la clase turista”, aseguran al citado medio.