Desde entonces, el peluquero siempre estuvo al servicio de la reina Sofía. "En una ocasión la reina Sofía me preguntó si iría a Madrid si precisara de mis servicios. Por supuesto, le dije, iré a donde usted me diga. Tras esta conversación acudí siempre que me llamó, ya fuera a Madrid, ya fuera a cualquier lugar del mundo donde ella viajara en visita oficial, como reina de España", contaba en una de sus últimas entrevistas para el medio 'Última hora'. Esta fidelidad le fue reconocida en 2007, cuando el rey Juan Carlos, ante la atenta mirada de la reina Sofía le concedió la Cruz de la Orden de Isabel la Católica en una sencilla ceremonia.