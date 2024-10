La reina Sofía atraviesa un momento complicado a raíz de todo el revuelo que se ha generado con las fotos y los audios filtrados entre Don Juan Carlos y Bárbara Rey . Y es que estos no dejarían en muy buen lugar a la emérita, sobre todo porque la retratan como una mujer que ha soportado toda clase de infidelidades y desprecios sin rechistar durante muchos años. Entre muchos de los detalles que han salido a la luz, descubrimos, por ejemplo, cómo era la verdadera relación del matrimonio lejos del ojo público .

Pese a que la emérita decidía hace un tiempo hacerse a un lado y ceder el protagonismo a los reyes Letizia y Felipe y a sus dos nietas, Leonor y Sofía, ha seguido muy pendiente de sus obligaciones reales y no las ha descuidado en ningún momento. "Que orgullosa me pongo con todo lo que usted representa como mujer y como reina. Siempre será usted para mi una gran reina", aseguran los seguidores de la monarca. "La que realmente siempre llevó la corona. Sofía nos has dado una enseñanza de vida", aseguran.