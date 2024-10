James Middleton habla sobre el importante papel de la reina Isabel II en su vida: "Llenaba un vacío"

El pasado mes de mayo salía a la luz que el pequeño de los hermanos de Kate Middleton preparaba sus memorias con el fin de darse más a conocer entre el público. Sabida es la buena relación que tiene con la mujer de Guillermo de Inglaterra y es que, además de estar presente en muchos actos oficiales de la Casa Real, también ha apoyado a su hermana en redes sociales tras el anuncio de la enfermedad que padecía. "Over the years, we have climbed many mountains together. As a family, we will climb this one with you too", "A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también ", escribía el pequeño de los Middleton a través de sus redes sociales.