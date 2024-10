Mette Marit de Noruega, de baja por los efectos secundarios de su tratamiento: el comunicado

La princesa heredera de Noruega lleva haciendo frente a esta enfermedad desde octubre de 2018, cuando la propia Casa Real emitía un comunicado con su diagnóstico. Aunque no se precisó mucho más en esta comunicación si que se intuía que la princesa heredera podría verse obligada a bajar el ritmo de su agenda, tal y como ha sucedido finalmente. Mette-Marit se ha motrado muy discreta sobre este diagnóstico, pero sí que alguna vez ha hablado sobre ello. "Mi vida ha cambiado mucho. Por primera vez desde que me casé, mi vida no despierta tanta atención. Es maravilloso", aseguraba en una entrevista en 2020.