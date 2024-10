Los discursos más influyentes de la reina Letizia

En muchas ocasiones, lo más comentado de la reina Letizia son los looks que escoge para acudir a sus citas oficiales y de trabajo, pero ella es perfectamente consciente de que, una vez que tiene las miradas puestas sobre su persona, son sus palabras lo que se va a escuchar y por eso nunca deja pasar la oportunidad de poner el foco en lo que considera relevante. Eso ha hecho que varios de sus discursos sean aplaudidos en el momento, pero también recordados en el tiempo.

Las palabras de la reina Letizia siempre resultan hipnóticas, ella es consciente de ello y, de hecho, emplea parte de lo aprendido durante sus años profesionales como periodista para conseguir que su discurso sea cautivador y la audiencia no se pierda ni una sola palabra, tanto si es algo preparado como si le toca improvisar, tal y como le ha sucedido en alguna ocasión. Doña Letizia ha dado discursos que serán recordados por lo emotivo, por lo relevante o por lo llamativo, sin dejar indiferente a nadie.

De nuevo sobre las niñas y mujeres ponía el foco un año después, junto a Michelle Obama pedía igualdad social para todas. “Estamos convencidas de que la educación en las niñas transforma y protege”, decía la Reina, cuyo trabajo en este campo (y en otros) no dudó en alabar la Primera Dama cuando le tocó hablar a ella.

No han sido las únicas veces que ha empleado sus palabras para denunciar una situación injusta, eso se ha convertido en algo habitual, pues siempre se muestra vehemente cuando es una causa en la que cree. De hecho, una de las veces en las que sus palabras más han llamado la atención tuvo lugar en 2023, en el Día Mundial de la Salud Mental, cuando se atrevió a ‘rapear’ delante de la audiencia .

Como buena periodista, ella misma escribió el titular con el que se recogería la noticia y no falló, sus palabras fueron recogidas por los medios de comunicación presentes y repetidas, un golpe de efecto con el que consiguió, una vez más, poner el foco donde ella quería. “La inversión en salud mental es la garantía de un futuro próspero y equitativo para todas las personas, porque todos tenemos limitaciones, miedos, aversiones, desconfianza, inseguridades. Y todos necesitamos herramientas para afrontar la vida”.

Puede que gran parte de su capacidad de comunicación le venga de ser capaz de empatizar con su audiencia, no es raro que deje algún dato más personal en sus discursos, algún detalle sobre sus vivencias, aunque ninguno tan directo como el que compartió durante su discurso tras ser nombrada alumna de honor de la Facultad de Ciencias de la Información, donde estudió, cuando reveló lo que le dijo uno de sus profesores: "Ortiz, yo no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada, ahí no tiene rival".