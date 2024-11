Ser madre no es tarea sencilla, es una gran responsabilidad que a menudo conlleva también una gran preocupación, es un trabajo a tiempo completo, como también lo es ser Reina, por lo que no siempre es sencillo compaginar ambas labores y hacer ambas bien. Este es un problema que durante mucho tiempo no se contempló, ser reina estaba por encima de cualquier cosa, pero con el paso del tiempo las cosas han cambiado y el cambio tiene nombre propio.