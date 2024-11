El marido de Marta Luisa Noruega, señalado por abusar de varios clientes: los audios que le comprometen

La familia real noruega no levanta cabeza y ahora se enfrenta a un nuevo escándalo que salpica a la princesa Marta Luisa , justo cuando todavía no han superado las polémicas relacionadas con Marius Borg , hijo mayor de Mette-Marit.

"Quería que usara cada vez menos ropa. Luego dijo que tenía una especie de quiste en la zona pélvica y me preguntó si podía tocarme allí", contaba respecto a los límites que había sobrepasado durante sus sesiones. "Le pedí que parara, pero no se rindió. Parecía decidido a tener relaciones sexuales", son algunas de sus impactantes declaraciones.

Un incidente que ocurría hace ya diez años, y ante las que Verrett se ha defendido contratando un abogado especialista en el tema. " El chamán Durek ya está harto y no está dispuesto a tolerar la difamación" , habría manifestado al respecto. Sin embargo, unos recientes audios que han salido a la luz no han hecho más que empeorar la situación, ya que el propio chamán hablaría abiertamente sobre estas "experiencias sexuales que mantuvo con hasta cinco clientes".

Del mismo modo, el chamán reconoce en los audios que "no tiene límites en ciertas áreas, pero no es algo que haga con todos los clientes". E insiste en que pasa la mayor parte del tiempo "empoderando a la gente y hablando con el mundo sobre cuestiones importantes y problemas globales". Además, Verret hace hincapié en que está ayudando a las personas sin hogar en Noruega, en un intento por justificarse.

"No me estás hablando desde un lugar lleno de amor. No piensas en todas las cosas maravillosas que he hecho por ti, que te he apoyado y que he estado ahí para ti. Lo único que intentas es demonizarme", se lamenta ante los reproches que le lanza su amigo.