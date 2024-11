El rey Felipe VI volverá a Valencia sin Letizia: el plan que han trazado en Zarzuela

Una hoja de ruta en la que no contarán con Letizia, quien durante toda esta semana ha seguido volcada con la devastación que ha dejado la DANA en todo el territorio desde Zarzuela. De hecho, hemos podido ver que la agenda real no ha parado de actualizarse en todo este tiempo. Y hasta este pasado jueves, día 7, no habíamos vuelto a ver a la reina, quien se reunía con las diversas entidades sociales de ámbito nacional: Cruz Roja, AECC, FEDER, ONCE, Salud Mental y CERMI, todas ellas implicadas en la ayuda a las personas afectadas por el temporal.