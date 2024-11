Para afrontarla, la experta recomienda “comprender cómo me encuentro y ajustar la expectativa” y luego encontrar los momentos para expresarse (y “no contener para no acumular”). El doctor Agraz Bota habla de buscar “pequeños momentos de calma”. No siempre es sencillo, pero “puede ofrecer un breve respiro”. Técnicas como el 'grounding' (centrar la atención en elementos muy concretos del entorno) o la respiración profunda pueden servir para estabilizarse durante unos instantes. Igualmente, evitar mirar directamente a las peores escenas de desolación puede ayudar a reducir el impacto emocional de una experiencia ya de por sí traumática. Esto es, ya se ha vivido algo muy traumático, se puede evitar sumar más peso a esa mochila.