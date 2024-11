Carmen Lomana: "Iría a Valencia si fuese útil, pero yo no sé quitar barro"

Carmen Lomana considera que "toda la sociedad civil" se ha volcado en ayudar a los afectados por la terrible dana que ha causado una catástrofe en Valencia y en otros puntos de España. La socialité ha comentado que lo que necesitan los pueblos es más afectados es que el ejército acuda con maquinaria para quitar "cantidad de montones que hay de basura, de olor, ratas ya y contaminación". "¿Y por qué no ha ido ya el ejército? ¿Por qué no ha ido la UME? Quien sea, me da igual, con maquinaria ellos irán, pero si no necesitamos más gente pasando por ahí, lo que necesitamos es gente eficaz, eficaz", ha comentado a los micrófonos de los compañeros de Europa Press.