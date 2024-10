Carmen Lomana, contra Isabel Pantoja tras las declaraciones de Isa: "Vergüenza como madre y como mujer"

Isa Pantoja concedió en '¡De Viernes!' una entrevista para abordar, por primera vez, el conflicto con su madre y su tormentoso pasado familiar

Carmen Lomana, que se considera amiga de la joven, ha sentenciado públicamente la actitud de Isabel Pantoja madre

Isa Pantoja se sentó en el plató de '¡De Viernes!' para hablar, por primera vez, del gran conflicto que mantiene con su madre. Además de pronunciarse sobre el distanciamiento que tienen actualmente, la hija de Isabel Pantoja también habló de su proceso de adopción y de cómo han sido sus relaciones familiares desde entonces. Completamente rota, Isa Pantoja recordó cómo se enteró de que había sido adoptada y de algunos de los complicados momentos que ha vivido con su madre y con su hermano.

Los amigos y personas cercanas a Isa Pantoja no han pasado su testimonio por alto. Carmen Lomana, que acudía en la tarde de este lunes al estreno de 'Rita', la película dirigida e interpretada por Paz Vega, aseguraba ante los micrófonos de Europa Press estar "muy compungida" porque es muy amiga de la joven. "No, yo no estuve el viernes en casa, no lo vi, pero me lo han mandado y me ha hecho llorar porque la quiero muchísimo, porque aunque sabía todo esto, porque no olvides que estuvimos juntas en 'Supervivientes' y me contó muchísimas cosas. Pero verla llorar con ese dolor, con ese desgarro, a mí me ha roto el corazón", ha asegurado la colaboradora de televisión.

Carmen ha reconocido que ha llorado con el testimonio de Isa porque la quiere mucho y "nunca piensas hasta qué punto le ha podido hacer tanto daño". "Yo creo que ha sido bueno porque ha sido como una catarsis, de decir, mira, enteraros de una vez lo que he sufrido. Pero ella es muy agradecida y siempre dice, bueno, pero también me han dado muy buena vida en otras cosas, he tenido una educación, he ido a buenos colegios, pero se ha sentido ninguneada, hasta tal punto que yo creo que no ha contado todavía ni la mitad", ha comentado Carmen.

Carmen Lomana se dirige a Isabel Pantoja tras el testimonio de su hija

Al preguntarle por lo que ella le diría a Isabel Pantoja, Carmen Lomana ha comentado que no entiende cómo "no se da cuenta de la hija maravillosa que tiene y que ha tenido siempre, que jamás ha dicho nada de su madre". "Lo que hemos oído el viernes s ha sido bestial, o sea, a mí ya lo del médico, la virginidad, no, no, no. Qué pena, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza como madre y como mujer, qué humillante. Bueno. Gracias", ha terminado diciendo.