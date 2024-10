Isa Pantoja carga contra su madre: "Me adoptó y como quien abandona a un perro"

En unas declaraciones a Canal Sur, la tonadillera confesó tras la llegada de su hija que lo tenía "todo" para ser feliz, a pesar de la muerte de su marido. "Poder tener una hija es esa cosita que tenía dentro y ya la tengo, tengo mis dos hijos, mi familia, salud, gente que quiero. Estoy felicísima, no le puedo pedir nada más a la vida... ¡Ya era hora de ser feliz! Cuando no eres feliz se nota, suelen decir que los ojos se te mueren y yo tuve mis ojos muertos muchos años ", confesó Isabel.

A lo largo de estos años, Isa y su madre han vivido algunos altibajos en su relación, especialmente desde que Isa Pantoja cumplió la mayoría de edad y su vida también fue pública. En los últimos años su relación ha sido especialmente delicada e Isabel Pantoja decidió dejar de tener contacto con su hija Is a, algo de lo que ahora ella ha querido hablar públicamente, explicando abiertamente cómo se siente al no tener contacto con su madre.

Isa Pantoja se sienta en 'De Viernes' para conceder la que, probablemente, sea la entrevista más dura. En el avance que puedes ver a continuación, la hija de Isabel Pantoja confiesa que ha tenido que "chocar con la pared" para llegar a entender que su madre "no va a estar". "Es como si hubiese perdido a una madre por segunda vez ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mi? Me adoptó y como quien abandona a un perro...", dice la joven en este adelanto de lo que contará el viernes en Telecinco.