El jardín de la casa de Isa Pantoja: césped artificial, chimenea exterior hecha a mano y dos naranjos

En cuanto a decoración, Isa Pantoja ha puesto en una zona del jardín un set de sofá exterior con una chimenea hecha por ella misma y unas plantas en las que tiene gran protagonismo el cactus. "También hemos puesto dos naranjos y me encanta" , ha asegurado la influencer. Esa zona del jardín la han completado con una gran mesa para hacer comidas y cenas al aire libre y dos tumbonas para disfrutar del sol.

En la otra parte del jardín, Isa ha decidido poner una zona 'chill out' con unos palés y unos cojines en color azul. "Tengo también dos budas que me he traído de la otra casa. Con la temperatura que hace en El Puerto de Santa María, listo para aprovecharlo también en otoño", ha dicho sobre su jardín.