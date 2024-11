La situación es dramática. Desde el pasado martes, la pareja, que contrajo matrimonio en 2018, pueden pensar en otra cosa. "José está en estado de shock", ha contado la actriz, que ha explicado que vivieron momentos muy angustiosos el pasado martes cuando perdieron el contacto con sus suegros. "Tardamos en comunicarnos mucho tiempo. Con sus padres nos quedamos sin comunicación. Parecía que Torrent no estaba afectada, pero hasta que hablas con ello... A través de su hermana supimos que estaban a salvo", ha contado la intérprete, que ha explicado que su marido aún no ha ido a Valencia porque le han dicho que es mejor que lo haga más adelante. "Ahora está su hermano con la bicicleta llevando cosas. Le han dicho que espere porque esto es para mucho tiempo. Cuando esta primera tanda de gente no pueda más, le han dicho que vaya con la segunda".