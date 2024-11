Alba Díaz se ha roto por completo en redes sociales, donde ha querido expresar su pesar ante las terribles consecuencias que ha dejado la DANA en nuestro país. Sin duda, una de las mayores catástrofes naturales a las que ha podido enfrentarse España y que ha afectado a un gran número de zonas, pero sobre todo a Valencia. De hecho, el número de fallecidos ya se eleva a los 202, aunque no se descarta que esa cifra suba en las próximas horas y días mientras siguen las labores de limpieza, levantamiento de cuerpos y búsqueda de personas desaparecidas.

Una tragedia, ante la que Alba, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés', ha querido alzar la voz y mandar un importante mensaje al resto de influencers o creadores de contenido. Y es que la joven no entiende cómo puede ser que en medio de esta situación, haya compañeros y gente dedicada a las redes sociales, que tenga ganas de salir de fiesta o disfrazarse. Sobre todo, teniendo en cuenta que la tragedia ha coincidido con la celebración de Halloween, algo ante lo que muchos han optado por darle normalidad a la situación y seguir adelante con su vida.

"No sé muy bien cómo empezar este vídeo, pero tenía que decirlo", ha comenzado diciendo Díaz muy afectada y entre lágrimas. Según ha destacado la influencer, a pesar de que valora la unidad del pueblo y que España entera haya querido volcarse con las víctimas, también ha criticado a la otra parte. Aquellos que "tienen voz y se quedan en su casa subiendo historias, de fiesta, vestidos de Halloween , bebiendo y liándola parda".

"Haz algo", ha explotado muy dolida. "Somos muy individualistas, ¿hasta dónde vamos a llegar?", se ha lamentado en sus redes sociales. "¿Dónde está tu empatía? Deja de pensar que eres el culo del mundo y ayuda. Cualquier persona que tenga redes sociales debe saber la importancia que tiene cada cosa que subes. Hay que ser consecuente", advierte en la publicación que reúne casi 800.000 visualizaciones y más de 24.000 'me gusta'.

"Hija mía que orgullosa estoy de ti… ¡De lo humana, sensible y lo valiente que eres!", ha señalado la diseñadora. Sin embargo, también hay usuarios que han criticado que Alba se ha haya limitado a grabarse llorando o incluso "generalizado", en vez de "coger una pala para ayudar a los afectados".

"Hay gente donando, llorando pero obligándose o esforzándose en salir un rato por su bienestar. Entendamos que ambas cosas son posibles. Que no todo es blanco o negro", puede leerse en los comentarios. "¡No deberías generalizar! No sabes si esa gente que ves con un disfraz ha aportado todo lo que pueden", le advierten. Del mismo modo, también apuntan a que esa reacción la entenderían "si estuvieran pala en mano quitando lodo... Acción chica, de lo contrario publicar esto no te hace diferente al resto". "¿Te presto una pala y te vienes?", han insinuado.