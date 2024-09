Alba Díaz ha explotado contra todos aquellos que critican su cuerpo, y es que no es la primera vez que la joven recibe mensajes muy negativos sobre su apariencia. Algo, ante lo que no piensa permanecer de brazos cruzados, tal y como ha demostrado a través de un vídeo en el que aparece bailando y luciendo diversos looks para dejar bien claro que se siente más que orgullosa de su cuerpo.