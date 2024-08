Alba ha compartido en su perfil público un vídeo en el que ha querido hacer un llamamiento y mostrar “rechazo” hacia algunos de sus compañeros que en las últimas horas han preguntado a sus seguidores si, al igual que ellos, tenían ganas de “volver a la rutina”: “No, no les pasa porque la gente que se dedica a algo que no es creador de contenido o que no tiene una empresa y que no puede permitirse tener los días libres que le de la gana, tiene una semana de vacaciones o diez días, a no ser que se los quite de Navidad. Me da una pena tener que leer estas cosas”, ha comenzado afirmando.