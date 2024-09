Virginia Troconis y Manuel Díaz 'El Cordobés' son, sin duda, una de las parejas más queridas de nuestro país . Veinte años han pasado desde que el destino los uniera. Desde entonces, tan y como han mostrado en estas dos últimas décadas, no se han separado e incluso han ampliado su familia con dos hijos: Triana y Manuel , hermanos de Alba Díaz (la hija en común del diestro con su primera mujer, la diseñadora Vicky Martín Berrocal) .

En una temporada en la que han salido a la luz varias rupturas sentimentales (como la de Alice Campello y Álvaro Morata o la de Sandra Garal y Marco Asensio tras casi un año casados ), la venezolana ha desvelado en su cuenta de Instagram cuál es el secreto de que su matrimonio se haya mantenido intacto, a pesar de que, como ella misma dijo hace unos meses "no todo es color de rosas". ¡Te contamos todos los detalles!

Hace solo unos meses, antes de celebrar su segunda década de casados, la venezolana hizo una reflexión sobre su matrimonio con el torero. Gracias a las redes sociales y su participación en diferentes programas de televisión, sus seguidores pueden ver de primera mano cómo son de puertas para adentro. A través de sus respectivas cuentas personales, muestran algunos de sus planes juntos, así como su día a día en su finca de Sevilla. Sin embargo, Troconis hace unos meses quiso dejar claro que no todo era color de rosas ni mucho menos y que, como en todas las parejas, hay altos y bajos.

"¡Llevar 20 años casada no es fácil! No puedo decir que ha sido todo de color de rosa . Llevamos 22 años juntos ¡la mitad de mi vida!". Además, desvelaba entonces cuáles son los secretos de su duradero matrimonio: "Creo que nuestro éxito se basa en el respeto, en saber escuchar. Ahora estamos en un momento muy bonito", destacaba recordando a sus hijos, que han crecido mucho y que estaban "a lo suyo".

Ahora, a través de una romántica publicación en su cuenta de Instagram, la de Venezuela ha desvelado más detalles sobre el secreto de su matrimonio con el diestro: "¡Te amo! Y hoy queria gritarlo muy fuerte! Porque eres increíblemente maravilloso, nunca lo olvides. Muchas veces me preguntan si existe algún secreto y siempre contesto que nos complementamos, unas veces tiro de ti y las otras tú de mí". Una carta de amor que Manuel Díaz no ha dudado en responder: "Ser de luz , de mi luz, y la que me ilumina, te amo".