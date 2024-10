Hace casi dos décadas se emitía en televisión por primera vez una de las series más mediáticas y conocidas de nuestro país: 'Sin tetas no hay paraíso', una historia de amor protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca . Además, entre el reparto principal también se encontraba María Castro, que interpretaba el papel de Jessi . A pesar de que han pasado casi veinte años desde entonces, esta producción sigue teniendo casi el mismo éxito que cuando se emitió por primera vez. Ahora, a través de su cuenta personal, María Castro ha hecho una reflexión de cuánto ha cambiado su vida desde entonces.

" Hoy alguien me mandaba esta foto , porque estaba volviendo a ver a la Jessi. El pie de foto decía: "Qué curioso que ahora seas un referente en la lactancia materna, cuando hace 17 años… (sí sí, señores, 17 años) trabajabas en la serie 'Sin Tetas no hay paraíso'", ha comenzado diciendo en su última reflexión de Instagram.

En este texto, Castro ha reflexionado sobre cuánto ha cambiado su vida desde entonces y cómo la maternidad ha supuesto ese antes y después: "A ver… primero, lo de referente no mucho menos… para mis hijas y para mí, la lactancia ha significado mucho… ha sido alimento, casa, cura, unión… pero cada mamá elige o busca, dando teta o no, la forma de transmitir esos sentimientos tan bonitos y necesarios para todo bebé. Así que la teta ha sido nuestra 'referencia' y nuestro lugar a donde volver cuando lo necesitábamos… eso sí".

"Lo segundo… Dios. Cuántos años han pasado…. Y qué niña me veo… mientras entonces me sentía tan mayor descubriendo Madrid. Y tres. Gracias por hacer que la serie sea inmortal… porque esa acualidad se la dais vosotros, al no dejar de verla. ¡Qué recuerdos! ¡Y qué vivencias Jessi!", ha continuado explicando.