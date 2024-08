María Castro ha mostrado su cuerpo en la playa tras haber sido madre por tercera vez

La actriz ha hecho una importante reflexión sobre cómo la maternidad cambia el cuerpo y la vida

María Castro desvela que padece mastitis, un problema de la lactancia materna: "Paso de achacarme la culpa"

Hace cuatro meses y medio María Castro daba la bienvenida a su tercera hija. La pequeña Emma llegaba al mundo para convertir a la actriz y su marido, José Manuel Villalba en familia numerosa. Ahora, varios meses después de la llegada al mundo de la benjamina de la familia, María, que siempre hace gala de su naturalidad y espontaneidad en sus redes sociales ha compartido con sus seguidores una importante reflexión sobre el cambio físico que ha experimentado después de tres embarazos.

"Estaba grabando un vídeo para Instagram, de esos de 'influencer' y era mi sobrina quien me lo iba a grabar… Y me entraron las dudas. ¿Cómo mostrarme? Obviamente me miro… y no, no soy aún la de antes físicamente. Pero ¿realmente quiero ser la de antes? Y en este punto, se ve claramente en el vídeo, que naturalmente mi chip cambia", ha comenzado diciendo la actriz, que no puede estar más orgullosa de la familia que ha formado. Una familia en la que las pequeñas Maia, Olivia y la pequeña Emma son su mayor alegría.

La aplaudida reflexión de María Castro

Consciente de que el punto fuerte de sus redes sociales es mostrarse real y sin filtros, María Castro ha explicado que para ella no hay otra opción. Lanzar un mensaje positivo y aportar su granito de arena a esta sociedad es el objetivo. Su sobrina era quien grababa las imágenes de ella en la playa y transmitirle a ella y al resto de chicas de su edad y a todos sus seguidores que el cuerpo no es únicamente algo para admirar es algo fundamental. "Le quiero transmitir la idea que me gustaría que me transmitieran a mí en plena adolescencia: que los cuerpos no son objetos para admirar… ¡son para bien usar! ¡Y son increíblemente poderosos!", ha escrito junto a este breve vídeo en el que se muestra tal y como es.

Además, ha dejado claro que estamos en constante evolución y que nadie es el mismo a medida que pasan los años, acumula experiencia y experimenta situaciones físicas tan trascendentales como es un embarazo. "Por suerte no seré la de antes físicamente, pero tampoco soy exactamente la de antes mentalmente porque evolucionamos, cambiamos, nos adaptamos".

El cuerpo y la vida cambian con la maternidad

Madre de tres niñas, la maternidad no solo ha cambiado su cuerpo sino que también ha cambiado su vida. Las tres pequeñas han puesto patas arribas su mundo y se han convertido en su prioridad. La vida de María y de su marido no es la misma desde que en mayo de 2020 dieron la bienvenida a la pequeña Maia. Algo que les pasa a todos los padres. Por eso, María no comprende todos esos comentarios que se hacen y que hacen referencia a que no se note que que somos padres. María siempre ha visibilizado las luces y las sombras de la maternidad y ha confesado en más de una ocasión que tras ser madre no duerme bien y está agotada. "Qué manía tenemos instaurada con el tener hijos, "pero que no se note". Que no se note físicamente, que no se note en tu descanso nocturno, que no se note en tus relaciones sociales, que tu vida en pareja no se vea afectada..."

En este sentido, la actriz ha lanzado un importante mensaje y ha querido recordar a todos los padres que la vida cambia, que la realidad en la que nos desenvolvemos tras el nacimiento de un hijo no es la misma que de que lleguen a nuestras vidas los hijos, pero que eso no importa. Que la familia está por encima de todo. "Siento revelaros que estas afirmaciones, preguntas o deseos van bastante desencaminados de lo que es la realidad. Ni los cuerpos después de parir son los mismos, ni el descanso nocturno es igual de placentero, ni los niños tienen un botón para evitar que “molesten” o se muevan en las reuniones sociales y no, la vida en pareja tampoco es la misma. Algún día nos reencontraremos con lo que tuvimos…. ¡Pero es que ahora mismo no somos una PAREJA, somos ya una FAMILIA! ¡Y eso son palabras mayores! Todo pasa y todo merece inconmensurablemente la pena".

