Carla Vigo, sobrina de Letizia Ortiz, estalla tras su debut como actriz: "Sé que no puedo fiarme de todo el mundo"

No es la primera vez que la joven impacta de esta manera. La sobrina de la Reina es de lo más polifacética y no tiene reparos en sincerarse sobre sus planes de futuro como artista. Vestida con un impresionante diseño largo y rojo, que muchos han señalado como una clara referencia a su tía, Carla ha comenzando su andadura profesional delante de las cámaras como protagonista de un vídeo promocional de la marca.

Muy enfadada por lo ocurrido, la sobrina de Letizia ha roto su silencio a través de sus 'stories' de Instagram, despejando todas las dudas y respondiendo sin tapujos a los mensajes que ha recibido. "Un consejito para la vida. Si no sabéis algo, no habéis de ello. No metáis mierda de algo que no tenéis ni idea", ha comenzando explicando.

"No hace falta que me tratéis como si fuese tonta. Yo sé qué no puedo fiarme de todo el mundo. No sabéis cómo lo sé en estos momentos de mi vida. Pero sé ver cuándo alguien se está aprovechando de mí y cuando no. Sé que tengo que tener cuidado, pero a la gente que se aprovecha se la ve de lejos", ha concluido Carla, molesta por todo lo que ha pasado tras su debut como actriz.