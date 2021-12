Una anómala situación que ha originado todo tipo de rumores sobre su verdadero estado de salud y ha puesto en duda la solidez de su matrimonio con Alberto de Mónaco, que tuvo que aclarar que su mujer actualmente se encuentra ingresada en un centro en Europa por voluntad propia debido a las secuelas de las operaciones a las que se sometió en su tierra natal: “Esto no es COVID y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no está relacionado con la cirugía plástica”.