La reina estaba deslumbrante con su vestido de The 2nd skin Co. De tafetán negro, tirantes y corte años 50, doña Letizia no podía estar más elegante. Bastaba esta delicada pieza para que la consorte eclipsara y acaparara todas las miradas, por encima incluso de la de su hija, con su permiso. Sin embargo, volver a casa siempre es motivo de celebración y la asturiana decidió desempolvar del joyero real algunas de las piezas más caras, con más historia y más especiales de la monarquía española: las joyas de pasar.