Divorcios reales que marcaron un antes y un después: de Lady Di y el príncipe Carlos a la infanta Elena y Marichalar

El divorcio, en estas ocasiones, nunca está bien visto. Y, por eso, dar el paso se convertirá en una decisión aún más complicada. Eso sí, esto no ha impedido que muchos miembros Royals hayan decidido tomar caminos por separado.

Si hablamos de España, no podemos dejar de mencionar el divorcio entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar. La pareja afirmó que habían decidido cesar “temporalmente” su convivencia. Aunque eso sí, esto se extendió en el tiempo hasta que ya no hubo marcha atrás. Ambos iniciaron los trámites de divorcio en el año 2009 y de “mutuo acuerdo” . La custodia de los dos hijos, Froilán y Victoria Federica, recayó en la infanta Elena.

En el año 2000, Carolina volvió a pasar por el altar de la mano de Enrique de Hannover. Ambos se separaron en el año 2009, aunque todavía no han firmado los papeles de divorcio. Aunque eso sí, esta parece ser que no es la única separación en la casa monegasca. Mucho se ha rumoreado de un distanciamiento entre el príncipe Alberto y Charlene de Mónaco, que parece ser que no están pasando por su mejor momento.