“Llevo muchos años evitando usar esta vieja historia mía de España. Puede parecer arrogante, pero no quiero que nadie piense que hablo de mi pasado con la prensa y del príncipe, o que doy una entrevista porque echo de menos ser el centro de atención”, advertía Eva en el diario noruego Aftenpostes, donde denunciaba que la prensa se habría aprovechado de su silencio durante años para publicar mentiras . “Tal vez fui un poco terca, quizá debería haber hecho una declaración. Cuando eliges no comentar nunca nada, como fue mi caso, se dan por verdad cosas que no tienen nada que ver con la realidad. La gente probablemente piensa que perdí una vida con yates y champán. Pero no se dan cuenta de que es agotador. Es una vida llena de limitaciones”.

Unas fotos robadas de la pareja en la India aumentó la presión mediática

Eva rememoraba en esta entrevista la abrumadora presión mediática de aquellos tiempos y explicaba que llegó incluso a redactar un diario. “Felipe me aconsejó que no lo hiciera porque tenía miedo de que me los robaran”. No hubiese sido la primera vez que un recuerdo íntimo de la pareja llegaba por sorpresa a manos de los medios. En esta misma entrevista aseguraba que las fotos publicadas del príncipe y su novia frente al Taj Mahal fueron robadas de un álbum privado por personas de su propio círculo. “Se sospechaba que muchos, incluida yo, las habían filtrado. La persona que las robó me escribió una carta muchos años después para aliviar su mala conciencia”, reconocía.