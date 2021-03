La princesa Leonor demuestra haber heredado las dotes de periodista de la reina Letizia

Estaban a punto de dar las 12 de la mañana cuando Leonor bajaba de su coche oficial para ser recibida entre ovaciones a las puertas de la sede madrileña del Instituto Cervantes . La princesa de Asturias perdía una jornada lectiva para presidir el que ha sido su primer acto en solitario , donde se ha conmemorado el 30º aniversario de la fundación. La expectación por ver cómo se movía sin Letizia y Felipe a su lado era absoluta. Y no solo ha cumplido ese objetivo de dar un paso más en su rol como heredera de la corona, también ha demostrado la influencia de su madre en su incipiente papel institucional como 'royal'.

Un vestido reciclado de Poéte , siguiendo la línea austera de la reina en cuanto a los estilismos por los que ha optado durante la pandemia, ha sido el escogido por la adolescente . Fue en la audiencia previa a la ceremonia de los premios que llevan su nombre, en octubre del pasado 2020, donde estrenó este look corto confeccionado con tejido de gasa, estampado de manchas , cuello mao y falda de volantes valorado en 60 euros y que convirtió en bestseller.

Lo que hemos descubierto de la personalidad de Leonor en su primer acto sin Felipe y Letizia

En ella ha podido conocer las nuevas herramientas tecnológicas y las diversas actividades académicas y culturales digitales de las que consta la renovada página web del Instituto Cervantes. Y ha sido después, en el turno de preguntas, cuando la princesa Leonor ha ejercido de periodista como si formase parte de una rueda de prensa. Con un enorme interés por la herramienta Cervantes Virtual, que "como estudiante de la ESO he utilizado varias veces", Leonor les ha dado la enhorabuena "porque es muy útil" , tanto de su parte como del resto de sus compañeros de clase en el Santa María de los Rosales.

Y tras este aporte, la pregunta: "He leído también que desde que empezó la pandemia ha habido trabajadores del Instituto Cervantes fuera de España que no han regresado a ver a sus familiares. Me gustaría saber qué tal están, si ha mejorado su situación y si han podido venir. Muchas gracias". Contundencia al hablar, preocupación por lo social, concienciación con la crisis sanitaria, fuerte nexo con su faceta escolar y curiosidad: estos podrían ser los cinco rasgos de la personalidad de la princesa que hemos descubierto en su primer acto en solitario. Y los que quedan.