Leonor y Sofía, vestidas idénticas y con botas de montaña en su primer acto oficial sin padres

No estamos acostumbrados a ver a Leonor y Sofía sin la alargada sombra de sus padres. Pero este momento tenía que llegar. La princesa de Asturias y su hermana, la infanta, han acudido juntas a su primer acto oficial en solitario. Aunque este hito debía producirse el pasado de 5 de junio, las complicaciones climatológicas provocaron que su visita al hayedo de Montejo, en Madrid, no tuviese lugar hasta hoy. Y sus looks han vuelto a ser protagonistas.