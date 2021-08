La vida de Alexia de Grecia: de su amistad con la infanta Cristina a la búsqueda del anonimato en Lanzarote

No todos los miembros de la familia real quieren ser conocidos. Algunos de ellos han querido mantener siempre su vida en un segundo plano, alejarse de todas las obligaciones reales y llevar una vida lo más anónima posible. Es el caso de Alexia de Grecia y Dinamarca , sobrina de la reina Sofía y, por tanto, prima del actual rey de España, Felipe VI.

Cuando Alexia tenía dos años, su padre, Constantino, decidió marcharse al exilio y a finales de 1967 se instalaron en Roma, donde nació el príncipe Nicolás . También estuvieron viviendo una temporada en Dinamarca y poco tiempo después se mudaron a Londres, donde nacieron Teodora y Felipe . No fue hasta 1981 cundo Constantino volvió a Grecia, coincidiendo con el funeral de su madre, la reina Federica.

En sus primeros años de vida, Alexia estudió en casa gracias a un profesor griego que contrataron sus padres, ya que no querían que sus retoños se olvidaran de sus raíces, ya que no tenían muy claro si iban a tener la posibilidad de volver a Grecia. Más tarde, Alexia estudió Historia y, luego, se especializó en Pedagogía con un posgrado. Tras enamorarse de Barcelona, en 1992 se mudó a la ciudad condal, donde estudió Educación Infantil y comenzó a trabajar con niños en la Asociación Síndrome de Down.