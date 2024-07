El actor malagueño, que ha adquirido recientemente un ático en Madrid, no ha podido mantener esta propiedad, que él ha insistido en más de ocasión que adquirió de forma legal y sin ser consciente de los problemas legales que había detrás de la vivienda. "No he cometido ninguna ilegalidad. Compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el Ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa", decía en 2014 a Vanitatis. Después de una batalla judicial que dio comienzo en 1996, ha sido Antonio Banderas, según publica 'Diario Sur', quien ha tomado la decisión de llevar a cabo el derribo.