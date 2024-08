Como se puede ver en el vídeo, Sofía nos explicaba que el salón era muy pequeño y estaba unido a la cocina . "No voy a vivir sola, pero es que yo estoy muy unida a mi madre y nuestra relación es muy especial", confesaba a sus seguidores. "La necesito en mi vida, porque ella me da mucha energía y muy buenos consejos".

Ahí, la influencer matizaba también que lo hacían todo juntas, desde ir al gimnasio a pasear a los perros. Y, a continuación, Sofía pasaba a mostrarnos su habitación. "Ya os digo que no tengo ni canapé, pero tampoco me hace falta si me voy a mudar enseguida", apuntaba. Y es que su estancia por este minipiso fue muy breve. "Me da hasta vergüenza que veáis como está todo", comentaba la joven, quien se mostraba muy nerviosa por la próxima visita de Maite Galdeano.