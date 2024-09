Y si el blanco es el color predominante en el salón también lo es en el resto de la vivienda. Desde el salón se puede acceder a un pasillo que está diseñado con el mármol como protagonista, no solo en los revestimientos de paredes y suelo, sino también un mueble consola que se sitúa en una de las paredes. La pulcritud de este color deja paso a que los elementos decorativos tomen mayor relevancia. Se imprime con ellos una estética funcional con elementos metálicos, como la mesita o una silla de rejilla.

En la zona superior se organizan los dormitorios y los aseos. En el dormitorio principal se encuentra una gran cama de matrimonio con la que no renuncia a un elemento clásico: el cabecero. Este tipo de elementos distribuidos por toda la vivienda aportan personalidad al ambiente aséptico con el que se asocia el mármol . En este tradicional elemento también predomina el color blanco y este es el hilo conductor también de los textiles de esta habitación. En contraste, a los lados de la cama se sitúan dos mesitas de noche con las que otra vez la madera se utiliza como recurso para introducir calidez a la estancia.

Una de las estancias más apreciadas por la modelo es el vestidor diseñado con puertas transparentes para poder elegir a primera vista el look de cada día. Además de estos, la habitación tiene diferentes zonas de almacenaje donde la modelo puede tener perfectamente ordenadas todas sus piezas de ropa. Algunos de ellos tienen puertas opacas para no dejar a la vista aquello elementos que no desee.