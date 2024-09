Si hay algo que me gusta del cambio de estación es la oportunidad de cambiar la decoración y adaptar mi casa a lo que se avecina. No digo renovar todo de arriba abajo y arruinarme en la rentrée, sino de dar pinceladas que la pongan en modo otoño-invierno, sin llevarme a la ruina. He recorrido las tiendas de decoración y entre todas las novedades, he fichado estos siete accesorios que te ayudarán a enfrentarte al frío con estilo y a buen precio.