Invertir en una chaqueta de cuero es una apuesta segura, porque nunca pasan de moda y tienen ese toque especial que hace que su aspecto mejore con el uso y el paso del tiempo. Por eso no debe faltar una en tu armario, ya que no te cansarás de ella y será una pieza clave en muchos de tus mejores looks. Ahora bien, conseguir que sea ese prenda todoterreno durante años exige que la cuides como se merece.