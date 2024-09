Congelar alimentos o comprarlos directamente de la sección de ultracongelados es todo un acierto. Nos permite planificar menús y aprovechar la comida cocinada, reservándola para más adelante. Si se hace de manera adecuada, el sabor y los nutrientes de los alimentos, además, no tienen por qué verse alterados. Y para que esto sea as es imprescindible saber cómo descongelar alimentos correctamente. El principal motivo es evitar una intoxicación alimentaria, y no hay mejor forma de conseguirlo que prestando atención a lo que dice la ciencia al respecto.