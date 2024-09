Desde que la presentadora del 'First Dates' conoció a su pareja actual en 2019, no han dejado de vivir su amor plenamente y de compartir momentos juntos. La pareja no tardó en consolidarse y adquirir la casa de sus sueños en propiedad tras el nacimiento de su primera hija en común en 2022, la pequeña Elsa. Un hogar en el que han creado estancias cómodas y funcionales pensando en los primeros años de crianza de su pequeña. "Nos sentimos muy satisfechos con nuestro hogar. No sabemos qué nos deparará el futuro: ¿ampliaremos la familia?, ¿seguiremos aquí?, pero en este preciso momento este es el hogar con el que soñábamos y estamos muy felices de haberlo hecho realidad, porque esta es la casa en la que nuestra hija crecerá", ha comentado Lidia en una entrevista para 'Vanitatis'.