¿Te suena la regla de 60-30-10 ? Y no, no hablo de las medidas (90-60-90) que se suponen "ideales", ya sabes que esto es muy personal y que todos los cuerpos son perfectos , sino de las proporciones que necesitas para combinar colores en tu casa de manera exitosa. Esta regla es todo lo que necesitas (doy por hecho tu buen gusto) para que tu casa no se pase con el colorete o se quede tan corta que sea aburrida y sosa. Además, cuando las matemáticas funcionan para qué necesitas nada más. A veces, las reglas están para seguirse y esta es una de ellas .

Y el tercero en discordia (10%) es el ‘color acento’ y, aunque no lo parezca, su poder es inmenso, ya que es el encargado de poner el punto final, el accesorio que todo look necesita para ser no solo perfecto, sino también especial. Úsalo en elementos como jarrones, adornos, cuadros o cojines, y juega con tonalidades intensas de un mismo tono. Tendrá más fuerza. No olvides que este 10% te permitirá seguir las tendencias fácilmente, sin necesidad de cambiar la decoración de arriba abajo. Como te decía, a veces, lo insignificante marca la diferencia. ¡No lo subestimes!