Así es la casa de Rocío Monasterio en el centro de Madrid: 545 metros cuadrados, ascensor y piscina

La política Rocío Monasterio, del grupo político Vox se ha convertido en actualidad tras entregar su acta de diputada de la Asamblea de Madrid tras ser destituida el miércoles por la dirección nacional como presidenta de Vox en esta comunidad autónoma. La propia exdiputada lo ha transmitido a los periodistas en los pasillos de este foro donde ha subrayado ante los periodistas la falta de confianza del que era su partido. "A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo", ha anunciado.