Estos son mis seis preferidos. Descubre cómo incorporarlos en tu piso para que no ‘canten’ ni se vean fuera de lugar.

¿Quién quiere una butaca teniendo una mecedora cerca? No solo es cómoda , sino que su balanceo es perfecto para una siesta corta (o larga). Eso sí, ahora la desnudamos, la elegimos en un color rompedor , como el negro, y dejamos que sea la estrella del salón, pero también del dormitorio si no tiene problemas de metros.

Lo reconozco: su vuelta me parecía imposible. Sin embargo, los platos decorando la pared del salón, el comedor o la terraza han vuelto y parece que no tienen intención de irse pronto. ¿Los ves en tu piso? Es cuestión de probar.

El papel pintado se ha colado en nuestras casas por la puerta grande y no solo no quiere irse, sino que cada vez 'toma' más espacios que antes parecían prohibidos, como la cocina y el baño. Ahora da un nuevo giro y se alía con los motivos geométricos, con una estética que nos recuerda a los diseños de los años 60 y 70 que incluso la propia María Pombo ha incluido en 'Casa Vaca', su vivienda en Cantabria:

A rayas, cuadros o figuras imposibles, aportan un plus de personalidad y son capaces de transformar un espacio soso y gris en un lugar dinámico y especial. Si te parece 'too much', resérvalos para una pared de acento.